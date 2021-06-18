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Шотландия не далась! Англия не смогла обыграть соседа на Евро-2020

Матч завершился без голов
Футбол Евро-2020
18 июня 23:49
Шотландия не далась! Англия не смогла обыграть соседа на Евро-2020
Фото: UEFA_EURO

Англия во второй игре Евро-2020 не смогла обыграть Шотландию.

Англичане забрали себе мяч под контроль, но как оказалось, толку от этого мало. В начале матча два супершанса имели Кейн и Стоунз, но первый, как всегда, промазал, а второй попал в штангу. Был момент и у Шотландии. Адамс с близкого расстояния не попал в ворота.

Во втором тайме картина не поменялась. Англия пыталась, но раз за разом была остановлена великолепной шотландской защитой. Маунт, Фоден, Кейн, игроки, которые, возможно, стоят больше всей Шотландии не справились с обороной соседа, игроки которого очень легко останавливали атаки соперника. Стерлинг попытался выиграть матч, упав в штрафной, но пенальти рефери не поставил.

В итоге, Шотландия набрала первое очко на турнире, а вот Англия с четырьмя очками осталась второй, уступая по дополнительным показателям Чехии.

Евро-2020. Группа D:

Англия – Шотландия 0:0

Англия: Пикфорд, Стоунз, Шоу, Мингз, Джеймс, Филлипс, Райс, Фоден (Грилиш, 63), Маунт, Стерлинг, Кейн (Рэшфорд, 74).

Шотландия: Маршалл, О’Доннелл, Тирни, Хэнли, Робертсон, Макгинн, Мактомини, Макгрегор, Гилмор (Армстронг, 76), Адамс (Нисбет, 86), Дайкс.

Андрей Усмонов
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Англия - Шотландия сборная Англии (футбол) сборная Шотландии (футбол)

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