Экс-форвард сборной Украины сделал прогноз на матч «Бенфика» – «Динамо»
Шотландская пресса назвала тройку самых опасных игроков сборной Украины
Британцы уже готовятся к мартовскому матчу
12:07
фото - УАФ
24-го марта состоится матч плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 между Шотландией и Украиной.
Издание Daily Record проанализировало состав и выступления украинской команды и назвало трех игроков, которые предположительно доставят «тартановым» больше всего проблем.
В тройку вошли защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, хавбек «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко и форвард «Бенфики» Роман Яремчук.
Игра пройдет в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» в 21:45.
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