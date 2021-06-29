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Шотландский клуб подписал 19-летнего украинского хавбека
Футболист выступал на юношеские сборные, но не пошел в «Динамо» или «Шахтер»
12:59
Максим Кучерявый / Фото - Сент-Джонстон
Шотландский «Сент-Джонстон» подписал 19-летнего полузащитника Максима Кучерявого. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Украинский хавбек уже тренировался с командой в прошедшем сезоне. Футболист хорошо себя зарекомендовал, после чего ему был предложен трехлетний контракт.
На родине футболист выступал за ДЮСШ-15 и юношеские сборные страны. Далее Кучерявый решил продолжить карьеру за границей. В минувшем сезоне «Сент-Джонстон» занял шестое место в чемпионате.
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