Шотландский клуб подписал 19-летнего украинского хавбека

Футболист выступал на юношеские сборные, но не пошел в «Динамо» или «Шахтер»

Максим Кучерявый / Фото - Сент-Джонстон

Шотландский «Сент-Джонстон» подписал 19-летнего полузащитника Максима Кучерявого. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Украинский хавбек уже тренировался с командой в прошедшем сезоне. Футболист хорошо себя зарекомендовал, после чего ему был предложен трехлетний контракт.

На родине футболист выступал за ДЮСШ-15 и юношеские сборные страны. Далее Кучерявый решил продолжить карьеру за границей. В минувшем сезоне «Сент-Джонстон» занял шестое место в чемпионате.

А вот, победителем Премьершипа стал «Рейнджерс».