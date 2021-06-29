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Шотландский клуб подписал 19-летнего украинского хавбека

Футболист выступал на юношеские сборные, но не пошел в «Динамо» или «Шахтер»
Футбол Украинские легионеры
12:59
Шотландский клуб подписал 19-летнего украинского хавбека
Максим Кучерявый / Фото - Сент-Джонстон

Шотландский «Сент-Джонстон» подписал 19-летнего полузащитника Максима Кучерявого. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Украинский хавбек уже тренировался с командой в прошедшем сезоне. Футболист хорошо себя зарекомендовал, после чего ему был предложен трехлетний контракт.

На родине футболист выступал за ДЮСШ-15 и юношеские сборные страны. Далее Кучерявый решил продолжить карьеру за границей. В минувшем сезоне «Сент-Джонстон» занял шестое место в чемпионате.

А вот, победителем Премьершипа стал «Рейнджерс».

Сергей Стаднюк
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Теги

Чемпионат Шотландии (футбол) Сент-Джонстон

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