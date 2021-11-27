Шотландский журналист подсказал Украине, каких игроков стоит опасаться

Команды ждет напряженная и равная игра

Сборная Шотландии / фото - The Independent

Шотландский журналист Кларк Гиллис прокомментировал результаты жеребьевки стыковых матчей отбора на чемпионат мира 2022, где сборной его страны выпало сыграть с Украиной.

Кларк, как в Шотландии оценили итоги жеребьевки для сборной?

«Мы избежали встречи с командами Италии и Португалии. Так что жеребьевкой должны быть довольны и мы, и Украина».

А вообще, кого хотели болельщики в соперники перед жеребьевкой?

«Большинство фанатов хотело, чтобы в полуфинале Шотландии досталась Северная Македония, а в финале — Швеция или Уэльс. Я же хотел чехов, но остался доволен и Украиной, так как нам удалось избежать встреч с Польшей и Турцией».

Ты считаешь, что эти команды сильнее Украины?

«Не думаю, что у Польши лучшая команда, чем у вас, просто игрок калибра Левандовски в одиночку может решить исход матча».

Кого нам следует опасаться среди игроков сборной Шотландии? Кто может доставить нам больше всего проблем?

«Я бы отметил защитника Кирана Тирни («Арсенал»), хавбеков Джона Макгинна («Астон Вилла»), Билли Гилмора («Норвич») и форварда Че Адамса («Саутгемптон»)».

Италия или Португалия точно не попадет на чемпионат мира-2022! Итоги жеребьевки стыковых матчей квалификации.