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Шоу: «В «Манчестер Юнайтед» все спокойны и расслаблены, нас ждет шаг вперед»

Защитник МЮ – о финальном матче Лиги Европы с «Вильярреалом»
Футбол Лига Европы UEFA
20:21
Шоу: «В «Манчестер Юнайтед» все спокойны и расслаблены, нас ждет шаг вперед»
Люк Шоу / Фото - thesun.co.uk
Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал состояние своей команды перед финальным матчем Лиги Европы против «Вильярреала».

Цитирует англичанина пресс-служба UEFA.

«Не жду, что с нами будет беседовать сэр Алекс Фергюсон. Мы являемся командой и должны мотивировать себя сами, должны делать то, что необходимо делать команде. Это легендарная личность, но мы должны сами найти вдохновение. Уверен, что тренер нам завтра в этом тоже поможет. Все спокойны и расслаблены. Наслаждаемся тем, что попали в финал. Тем более что финалов у нас не было давно. После великолепной победы над «Вулверхэмптоном» мы изучали «Вильярреал», однако, чтобы завершить сезон достойно, необходимо сфокусироваться на своей игре. Думаю, в этом сезоне в команде царит гораздо большая уверенность в свои силы. Мы стали крепче, и завтра нас ждет шаг вперед. Мы убеждены, что двигаемся в правильном направлении».


Напомним, что матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» состоится 26 мая. Начало – в 22:00.

Следить за всеми событиями матча вы сможете из текстовой трансляции на сайте XSPORT. Также на нашем сайте доступна видеотрансляция финального поединка Лиги Европы.

Владимир Кириченко
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Теги

Манчестер Юнайтед Люк Шоу Вильярреал

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