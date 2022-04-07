Гераскевич показал разрушенный стадион имени Юрия Гагарина, который разбомбили орки
Шовковський: «Країна орків навіть не здатна на своїй мові промовити «Я ПЕРЕМОЖУ»
Идет 43-й день полномасштабной войны в Украине
Фото: УАФ
Экс-голкипер сборной Украины Александр Шовковский в своем Instagram опубликовал фотографию, с границами нашей страны, окрашенные в цвета национального флага:
Країна орків навіть не здатна на своїй мові промовити «Я ПЕРЕМОЖУ»
Напомним, что ранее олимпиец посетил разрушенный стадион имени Юрия Гагарина в Чернигове.
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