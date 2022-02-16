Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 1
Сегодня 3
Завтра 4
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 11) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Спортинг - Манчестер Сити 0:5 Окончен
22:00 ПСЖ - Реал 1:0 Окончен
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:15 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Атлетико - Леванте 0:0 1-й тайм
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ред Булл Зальцбург - Бавария -:- Запланирован
22:00 Интер - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Атлетико - Леванте 0:0 1-й тайм
Футбол (4 события из 8) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Барселона - Наполи -:- Запланирован
19:45 Боруссия Дортмунд - Глазго Рейнджерс -:- Запланирован
19:45 Шериф - Брага -:- Запланирован
22:00 Аталанта - Олимпиакос -:- Запланирован
Сейчас в эфире
19:00
live
Телемарафон национального единства. Прямая трансляция
19:30
Смешанные единоборства. Чемпионат Украины. Днепр

Шовковский оценил готовность сборной Украины к Шотландии в процентном отношении

Тренер «сине-желтых» – о будущем полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022
Футбол Сборная Украины
19:59
Шовковский оценил готовность сборной Украины к Шотландии в процентном отношении
Александр Шовковский / Фото - УАФ

Александр Шовковский, ассистент главного тренера сборной Украины Александра Петракова, высказался по поводу подготовки команды к полуфиналу плей-офф за выход на чемпионат мира-2022 против Шотландии.

Украина готова сейчас на 30% перед матчем с Шотландией. Мы ведь не готовим игроков — это делают клубы. И в своих клубах они сейчас проходят подготовительный период к УПЛ, АПЛ, Португалии, Бельгии и так далее.

Для нас главное, чтобы все наши игроки пришли без травм, в оптимальной физической форме, и тогда мы уже будем включаться в работу — давать всю информацию, рассказывать о нашем видении игры, будем стараться что-то предусмотреть.

Я играл против шотландцев в далеком 2007 году. Просто не будет точно. Тем более в матче плей-офф. Мы знаем, какие они сами по себе, какая у них ментальность. Они непокоренные, свободолюбивые, пытаются как нация показать себя с лучшей стороны. Нам нужно в первую очередь не уступить им в мотивационных вещах, а далее уже будет идти стратегия и тактика на игру, наше состояние.

Тренерский штаб уже имеет краткую информацию по каждому игроку сборной Шотландии. Когда соберутся наши игроки, мы дадим им все необходимое, чтобы они как можно скорее поняли, против кого они будут играть.

Как лично, полузащитник знает полузащитника, правый полузащитник Шотландии — наш левый полузащитник, атакующий нападающий — наши защитники, так стандарты, угловые, штрафные, ауты — у нас уже есть информация о Шотландии. Пока что мы можем лишь анализировать, прогнозировать и делать для себя заметки, чтобы донести к нашим игрокам, что мы хотим увидеть. А это победа.

Ранее Украина опустилась на две строчки в рейтинге FIFA.

Источник: SportArena Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Шовковский сборная Шотландии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Ребров: «Кто-то радуется жребию, но Шотландия – это далеко не подарок»
Ребров: «Кто-то радуется жребию, но Шотландия – это далеко не подарок»
Футбол Сборная Украины
08 февраля 10:27
Малиновский назвал стиль игры сборной Украины, который ему более по душе
Малиновский назвал стиль игры сборной Украины, который ему более по душе
Футбол Сборная Украины
06 февраля 09:18
Матвиенко: «Соперники в плей-офф достаточно сильные, но могла попасться Италия или Португалия»
Матвиенко: «Соперники в плей-офф достаточно сильные, но могла попасться Италия или Португалия»
Футбол Сборная Украины
02 февраля 12:28
Важная весна и сумасшедший июнь. Опубликован календарь сборной Украины на 2022 год
Важная весна и сумасшедший июнь. Опубликован календарь сборной Украины на 2022 год
Футбол Сборная Украины
27 января 22:41
Украина планирует провести товарищеский матч, если вылетит в стыках ЧМ-2022 от Шотландии
Украина планирует провести товарищеский матч, если вылетит в стыках ЧМ-2022 от Шотландии
Футбол Сборная Украины
26 января 22:44
Петраков рассчитывает на 36 игроков в матче против Шотландии
Петраков рассчитывает на 36 игроков в матче против Шотландии
Футбол Сборная Украины
25 января 20:28

Новости: Футбол

Мудрик: «Хочу добиваться с «Шахтером» максимальных результатов в Украине и за ее пределами»
Мудрик: «Хочу добиваться с «Шахтером» максимальных результатов в Украине и за ее пределами»
Украинская Премьер-лига
20:22
Шовковский оценил готовность сборной Украины к Шотландии в процентном отношении
Шовковский оценил готовность сборной Украины к Шотландии в процентном отношении
Сборная Украины
19:59
Мюллер – о «Зальцбурге»: «Нужно иметь уровень, чтобы выйти в 1/8 финала ЛЧ»
Мюллер – о «Зальцбурге»: «Нужно иметь уровень, чтобы выйти в 1/8 финала ЛЧ»
Бундеслига (Германия)
19:37
«Эвертон» опубликовал фото тренировки Миколенко. Ранее он был вне команды
«Эвертон» опубликовал фото тренировки Миколенко. Ранее он был вне команды
Премьер-Лига (Англия)
19:09
Ахметов: «Серебряные медали больше идут конкурентам «Шахтера»
Ахметов: «Серебряные медали больше идут конкурентам «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
18:45
«Этого не случалось давно». Нагельсманн – о непривычном аспекте матча с «Зальцбургом»
«Этого не случалось давно». Нагельсманн – о непривычном аспекте матча с «Зальцбургом»
Лига чемпионов UEFA
18:27
Оганов сообщил о решении легионеров «Зари» в связи с ситуацией в Украине
Оганов сообщил о решении легионеров «Зари» в связи с ситуацией в Украине
Украинская Премьер-лига
18:01
Гол 14-летнего игрока помог «Металлисту» разгромить соперника. Матч закончился дракой
Гол 14-летнего игрока помог «Металлисту» разгромить соперника. Матч закончился дракой
Первая лига
17:44
Вукоевич: «Игроки используют опыт работы в первой команде в Юношеской лиге UEFA»
Вукоевич: «Игроки используют опыт работы в первой команде в Юношеской лиге UEFA»
Лига чемпионов UEFA
17:24
Все новости

Популярные новости

Пекин-2022. Сноубордистка из Андорры разбилась во время выступления
Пекин-2022. Сноубордистка из Андорры разбилась во время выступления
Olympics Пекин-2022
09 февраля 08:00
81
Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Olympics Пекин-2022
11 февраля 14:22
8
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
Olympics Пекин-2022
15 февраля 07:36
20
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
08:50
13
В МОК рассказали, как оправдали попадание допинга в организм россиянки, – вина дедушки Валиевой
В МОК рассказали, как оправдали попадание допинга в организм россиянки, – вина дедушки Валиевой
Olympics Пекин-2022
15 февраля 10:28
25
Все новости