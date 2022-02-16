Шовковский оценил готовность сборной Украины к Шотландии в процентном отношении

Александр Шовковский / Фото - УАФ

Александр Шовковский, ассистент главного тренера сборной Украины Александра Петракова, высказался по поводу подготовки команды к полуфиналу плей-офф за выход на чемпионат мира-2022 против Шотландии.

Для нас главное, чтобы все наши игроки пришли без травм, в оптимальной физической форме, и тогда мы уже будем включаться в работу — давать всю информацию, рассказывать о нашем видении игры, будем стараться что-то предусмотреть.

Я играл против шотландцев в далеком 2007 году. Просто не будет точно. Тем более в матче плей-офф. Мы знаем, какие они сами по себе, какая у них ментальность. Они непокоренные, свободолюбивые, пытаются как нация показать себя с лучшей стороны. Нам нужно в первую очередь не уступить им в мотивационных вещах, а далее уже будет идти стратегия и тактика на игру, наше состояние.

Тренерский штаб уже имеет краткую информацию по каждому игроку сборной Шотландии. Когда соберутся наши игроки, мы дадим им все необходимое, чтобы они как можно скорее поняли, против кого они будут играть.

Как лично, полузащитник знает полузащитника, правый полузащитник Шотландии — наш левый полузащитник, атакующий нападающий — наши защитники, так стандарты, угловые, штрафные, ауты — у нас уже есть информация о Шотландии. Пока что мы можем лишь анализировать, прогнозировать и делать для себя заметки, чтобы донести к нашим игрокам, что мы хотим увидеть. А это победа.