Шовковский – о трех ничьих подряд: «Нам вместе с болельщиками нужно поставить свечки»
Шовковский рассказал, как ему удается быть в хорошей форме в 46 лет
Экс-вратарь много занимается
Александр Шовковский / Фото: УАФ
Бывший вратарь сборной Украины Александр Шовковский в программе «Світське життя» рассказал, как ему удается поддерживать форму.
– Во-первых, это режим. Во-вторых, надо следить за своим питанием. В-третьих, я постоянно занимаюсь, если не спортом, то зарядку делаю. Если есть возможность, то плаваю, на лыжах катаюсь.
- Есть ли еще какой-то любимый вид спорта, кроме футбола?
– Теннис и пляжный волейбол.
- Тебе в политике комфортно?
– Я чувствую себя комфортно.
Напомним, Шовковский работал тренером вратарей в штабе Андрея Шевченко в сборной Украины, также он стал членом тренерского цеха и у Александра Петракова.
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