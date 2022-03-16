Шовковський: «Рускій» буде пов’язано з нелюдом, з нацизмом, з фашизмом, з геноцидом, з ненавистю, з рашизмом!»
Бывший вратарь сборной Украины Александр Шовковский в своем Instagram
высказался о россии в свете нападения на Украину:
Кажуть, для того, щоб змінити звичку треба 21 день! Йде 21-й день війни! Війни проти народу, якого наші діди вважали братським! Як добре, що у нас тільки два таких «братських народи»!
Я чомусь згадав історію з підводним човном «Курськ», яка сталася 12 серпня 2000 року. Я чудово пам’ятаю цю трагедію, але річ зараз не про це!
Я не міг зрозуміти, чому маючи можливість врятувати своїх полонених, але все ще живих військових моряків у підводному човні, керівництво країні на чолі з путіним вирішило таки цього не робити! Чому тоді цю подію вирішили замовчувати?
Багато батьків загинувших тоді моряків намагалися дізнатися правди і розповісти про цю трагедію усьому світові, але їм позакривали роти… Для усіх охочих можете подивитися фільм, заборонений для показу в росіі!
Але головне, на що я хочу зауважити, це те, що саме з цього моменту почалося тотальне переслідування свободи преси, свободи думки і свободи висловлювання. А також початок кінця для демократичного напрямку розвитку країни, про який наголошували до цього.
Це не був перший крок! До цього були:
Придністровський конфлікт з Молдовою 1992 рік і створенням невизнаної ПМР
Перша Чеченська війна 1994 рік
Друга Чеченська війна 1999 рік
Після цього була:
Війна в Грузіі 2008 і створення невизнаних анклавів Південної Осетії та Абхазії
Анексія Криму (невизнана світом) 2014 рік та по наш час
Війна на Донбасі та створення невизнаних ДНР та ЛНР 2014 рік і по наш час
Але зараз не про це! Головне те, що вже є нова звичка. Не тільки для українців, а й для всього світу!
Усе, що пов’язано зі словом «рускій» – буде пов’язано з нелюдом, з нацизмом, з фашизмом з геноцидом! З ненавистю… З рашизмом!
Бережіть себе і своїх близьких! Все буде Україна! Слава Україні Слава Нації Слава ЗСУ! Слава Українцям!
Напомним, что первый после войны матч в Украине планируется провести на «Донбасс-Арене».
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