Шовковський: «Рускій» буде пов’язано з нелюдом, з нацизмом, з фашизмом, з геноцидом, з ненавистю, з рашизмом!»

Фото: Александр Приходько

Бывший вратарь сборной Украины Александр Шовковский в своем Instagram высказался о россии в свете нападения на Украину:



Я чомусь згадав історію з підводним човном «Курськ», яка сталася 12 серпня 2000 року. Я чудово пам’ятаю цю трагедію, але річ зараз не про це!

Я не міг зрозуміти, чому маючи можливість врятувати своїх полонених, але все ще живих військових моряків у підводному човні, керівництво країні на чолі з путіним вирішило таки цього не робити! Чому тоді цю подію вирішили замовчувати?

Багато батьків загинувших тоді моряків намагалися дізнатися правди і розповісти про цю трагедію усьому світові, але їм позакривали роти… Для усіх охочих можете подивитися фільм, заборонений для показу в росіі!

Але головне, на що я хочу зауважити, це те, що саме з цього моменту почалося тотальне переслідування свободи преси, свободи думки і свободи висловлювання. А також початок кінця для демократичного напрямку розвитку країни, про який наголошували до цього.

Це не був перший крок! До цього були:

Придністровський конфлікт з Молдовою 1992 рік і створенням невизнаної ПМР

Перша Чеченська війна 1994 рік

Друга Чеченська війна 1999 рік

Після цього була:

Війна в Грузіі 2008 і створення невизнаних анклавів Південної Осетії та Абхазії

Анексія Криму (невизнана світом) 2014 рік та по наш час

Війна на Донбасі та створення невизнаних ДНР та ЛНР 2014 рік і по наш час

Але зараз не про це! Головне те, що вже є нова звичка. Не тільки для українців, а й для всього світу!

Усе, що пов’язано зі словом «рускій» – буде пов’язано з нелюдом, з нацизмом, з фашизмом з геноцидом! З ненавистю… З рашизмом!

Бережіть себе і своїх близьких! Все буде Україна! Слава Україні Слава Нації Слава ЗСУ! Слава Українцям!