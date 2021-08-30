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Шовковский: «Тот опыт, который я получил с прошлым штабом сборной Украины, сейчас пригодится»
Легендарный вратарь вернулся в национальную команду
19:59
Александр Шовковский / Фото: УАФ
Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский высказался о возвращении в национальную команду. Его слова приводит пресс-служба УАФ.
— После отставки Андрея Шевченко вы попрощались со сборной Украины, а потом снова оказались в команде.
— Когда Андрей Шевченко покинул сборную, я тоже написал заявление об увольнении. Потом, когда зашла речь о назначении нового штаба, у меня состоялся разговор с Александром Петраковым.
После отставки я уехал отдыхать с семьей, и резко получил приглашение. Совсем не был к этому готов.
Размышлял некоторое время и решил, что тот опыт, который я получил во время работы с прошлым штабом, пригодится
Напомним, уже в среду 1-го сентября сборная Украины сыграет матч отбора на ЧМ-2022 против Казахстана.
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