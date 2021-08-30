Шовковский: «Тот опыт, который я получил с прошлым штабом сборной Украины, сейчас пригодится»

Александр Шовковский / Фото: УАФ

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский высказался о возвращении в национальную команду. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

— Когда Андрей Шевченко покинул сборную, я тоже написал заявление об увольнении. Потом, когда зашла речь о назначении нового штаба, у меня состоялся разговор с Александром Петраковым.

После отставки я уехал отдыхать с семьей, и резко получил приглашение. Совсем не был к этому готов.

Размышлял некоторое время и решил, что тот опыт, который я получил во время работы с прошлым штабом, пригодится