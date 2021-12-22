«Шпоры» исцелились. Все игроки «Тоттенхэма» сдали отрицательные тесты на COVID-19

Лондонская команда первой в АПЛ пострадала от новой волны коронавируса

фото - The Guardian

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал инсайдеру Бену Диннери о ситуации с коронавирусом в команде:

«Все игроки сдали отрицательный тест на Covid-19. Это хорошие новости. Конечно, вы понимаете, что нужно некоторое время для подготовки, потому что мои подопечные находятся не в лучших физических кондициях. Но, я радуюсь, что теперь хотя бы могу на них рассчитывать».

«Шпоры» первыми в Англии пострадали от новой волны COVID-19. Несколько матчей команды были перенесены, а на тренировках было так мало людей, что Конте пришлось заменять игроков манекенами.

К тому же, лондонцы вылетели из еврокубков, так как их решающая игра с «Ренном» была отменена. «Тоттенхэму» присудили техническое поражение.