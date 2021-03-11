Лига Европы. «Рома» – «Шахтер»: где смотреть
Штрафной Фреда, красивые удары Косты и Виллиана, «ложная пятка» Хюбшмана. Все голы «Шахтера» в ворота «Ромы»
Сегодня донецкий клуб имеет шанс нова поразить ворота римлян
Фото: UA-Football
Донецкий «Шахтер» на своей странице в Twitter вспомнил все голы «горняков» в ворота «Ромы».
Дубль Виллиана, шедевр Фреда и техничный гол Дугласа Косты— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 11, 2021
Накануне матча с «Ромой» в @EuropaLeague вспоминаем, как #Шахтер забивал в ворота итальянского клуба #РомаШахтер #UEL pic.twitter.com/RGyrQ9TT2o
Сегодня «Рома» примет «Шахтер» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.
Видео трансляция матча «Рома» – «Шахтер».
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