Штрафной Фреда, красивые удары Косты и Виллиана, «ложная пятка» Хюбшмана. Все голы «Шахтера» в ворота «Ромы»

Фото: UA-Football

Донецкий «Шахтер» на своей странице в Twitter вспомнил все голы «горняков» в ворота «Ромы».

Дубль Виллиана, шедевр Фреда и техничный гол Дугласа Косты



Накануне матча с «Ромой» в @EuropaLeague вспоминаем, как #Шахтер забивал в ворота итальянского клуба #РомаШахтер #UEL pic.twitter.com/RGyrQ9TT2o — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 11, 2021

Сегодня «Рома» примет «Шахтер» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Видео трансляция матча «Рома» – «Шахтер».

Онлайн трансляция матча «Рома» – «Шахтер».