Лидер «Динамо» посетил ресторан всемирно известного повара
Шуховцев: «Поднялись мы как-то с Рыкуном после отбоя в казино, а там сидит все руководство «Динамо»
Экс-голкипер многих украинских клубов вспомнил занимательную историю
Игорь Шуховцев / Фото: Футбол 24
Бывший вратарь многих украинских клубов Игорь Шуховцев вспомнил занимательную историю со своей футбольной молодости.
«Одна примечательная история была на сборах в Ялте, Поднялись мы как-то после отбоя в казино, а там сидит все руководство «Динамо». Представьте наше состояние. Два молодых футболиста, сопляка, поднимаются в казино, а там сидят: Михайличенко, Демьяненко... Все, кроме Лобановского.
Саня не растерялся, поздоровался со всеми, пришлось и мне поздороваться. Они спросили, что мы здесь делаем, а мы сказали, что этажом ошиблись. Потом Павлову рассказали, он нам дал конечно».
Напомним, «Динамо» финишировало на второй строчке в УПЛ.
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