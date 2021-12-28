Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Шуховцев: «Поднялись мы как-то с Рыкуном после отбоя в казино, а там сидит все руководство «Динамо»

Экс-голкипер многих украинских клубов вспомнил занимательную историю
Футбол Украинская Премьер-лига
12:56
Шуховцев: «Поднялись мы как-то с Рыкуном после отбоя в казино, а там сидит все руководство «Динамо»
Игорь Шуховцев / Фото: Футбол 24

Бывший вратарь многих украинских клубов Игорь Шуховцев вспомнил занимательную историю со своей футбольной молодости.

«Одна примечательная история была на сборах в Ялте, Поднялись мы как-то после отбоя в казино, а там сидит все руководство «Динамо». Представьте наше состояние. Два молодых футболиста, сопляка, поднимаются в казино, а там сидят: Михайличенко, Демьяненко... Все, кроме Лобановского.

Саня не растерялся, поздоровался со всеми, пришлось и мне поздороваться. Они спросили, что мы здесь делаем, а мы сказали, что этажом ошиблись. Потом Павлову рассказали, он нам дал конечно».


Напомним, «Динамо» финишировало на второй строчке в УПЛ.

Источник: pressing Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Луческу составил список из 12 игроков, которых готов отправить в «Динамо Бухарест»
Луческу составил список из 12 игроков, которых готов отправить в «Динамо Бухарест»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:42
Лидер «Динамо» посетил ресторан всемирно известного повара
Лидер «Динамо» посетил ресторан всемирно известного повара
Футбол Украинская Премьер-лига
09:55
«Бешикташ» в шесть раз урежет экс-защитнику «Динамо» зарплату
«Бешикташ» в шесть раз урежет экс-защитнику «Динамо» зарплату
Футбол В Европе
08:04
Потенциальный сменщик Миколенко вернулся в «Динамо» из «Днепра-1»
Потенциальный сменщик Миколенко вернулся в «Динамо» из «Днепра-1»
Футбол Украинская Премьер-лига
27 декабря 20:55
Довбык переходит в «Динамо»? Известный паблик сделал очевидный намек
Довбык переходит в «Динамо»? Известный паблик сделал очевидный намек
Футбол Украинская Премьер-лига
27 декабря 18:59
«Ворскла» хочет вернуть Кулача из «Динамо»
«Ворскла» хочет вернуть Кулача из «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
27 декабря 17:16

Новости: Футбол

Вирт рассказал, сможет ли «Верес» выйти на поле нового стадионе в этом сезоне
Вирт рассказал, сможет ли «Верес» выйти на поле нового стадионе в этом сезоне
Украинская Премьер-лига
14:32
Рыкун: «Если бы украинскому футболисту до 2014-го года сказали, что поедешь играть в Бельгию, то он бы смеялся»
Рыкун: «Если бы украинскому футболисту до 2014-го года сказали, что поедешь играть в Бельгию, то он бы смеялся»
Украинская Премьер-лига
14:20
Вирт: «В январе в «Верес» приедут 3-4 иностранца»
Вирт: «В январе в «Верес» приедут 3-4 иностранца»
Украинская Премьер-лига
14:06
Стало известно, почему «Барселона» пока не может объявить о трансфере Торреса
Стало известно, почему «Барселона» пока не может объявить о трансфере Торреса
Примерa (Испания)
13:55
Шевченко хочет видеть в «Дженоа» форварда московского «Спартака»
Шевченко хочет видеть в «Дженоа» форварда московского «Спартака»
Серия А (Италия)
13:45
Луческу составил список из 12 игроков, которых готов отправить в «Динамо Бухарест»
Луческу составил список из 12 игроков, которых готов отправить в «Динамо Бухарест»
Украинская Премьер-лига
13:42
Источник: Капитан «Реала» завершит карьеру по окончанию сезона
Источник: Капитан «Реала» завершит карьеру по окончанию сезона
Примерa (Испания)
13:33
Экс-игрок «Металлиста» Рыкун: «Зачем бежать, если можно отдать пас? Сейчас смотрю футбол: 150 действий, 15-18 километров, и для чего это?»
Экс-игрок «Металлиста» Рыкун: «Зачем бежать, если можно отдать пас? Сейчас смотрю футбол: 150 действий, 15-18 километров, и для чего это?»
Украинская Премьер-лига
13:32
Роналдиньо: «Все игроки мира хотят выступать в ПСЖ»
Роналдиньо: «Все игроки мира хотят выступать в ПСЖ»
В Европе
13:22
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
9
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 17:46
Все новости