Шуховцев: «Поднялись мы как-то с Рыкуном после отбоя в казино, а там сидит все руководство «Динамо»

Игорь Шуховцев / Фото: Футбол 24

Бывший вратарь многих украинских клубов Игорь Шуховцев вспомнил занимательную историю со своей футбольной молодости.

Саня не растерялся, поздоровался со всеми, пришлось и мне поздороваться. Они спросили, что мы здесь делаем, а мы сказали, что этажом ошиблись. Потом Павлову рассказали, он нам дал конечно».