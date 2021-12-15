«Ингулец» уволил спортивного директора
Шуст: «Ингулец» ожидал набрать больше очков»
Вратарь сообщил, что останется в команде
15 декабря 16:28
Фото: ФК Ингулец
Вратарь «Ингульца» Богдан Шуст оценил результаты команды по итогам осенней части сезона.
«Ожидали набрать больше очков, но закончили первую часть сезона на 14-м месте в турнирной таблице. Конечно, хотели большего.
Сейчас важно проанализировать этот отрезок чемпионата, сделать правильные выводы и хорошо провести селекционную работу.
Мои планы? Я остаюсь в «Ингульце».
Накануне, «Ингулец» уволил спортивного директора.
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