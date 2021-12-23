Ассист Шведа не помог «Мехелену» уйти от поражения «Зюльте-Варегему»
Швед потерял сознание в матче Кубка Бельгии
Полузащитник столкнулся с вратарем соперника
11:26
Фото: Votebal24
«Мехелен» вылетел из Кубка Бельгии, проиграв «Эйпену» (1:3).
Полузащитник хозяев Марьян Швед отыграл пять минут в матче и был заменен. Он потерял сознание.
Украинец столкнулся с вратарем соперника, а с поля его унесли на носилках.
Позже пресс-службе клуба стало известно, что с игроком все в порядке. Основной удар пришелся по ребрам и голове, но вскоре он сможет вернуться к тренировкам.
Швед отыграл 18 матчей за «Мехелен», забив два мяча и сделав один ассист.
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