Швед потерял сознание в матче Кубка Бельгии

Полузащитник столкнулся с вратарем соперника

Фото: Votebal24

«Мехелен» вылетел из Кубка Бельгии, проиграв «Эйпену» (1:3).

Полузащитник хозяев Марьян Швед отыграл пять минут в матче и был заменен. Он потерял сознание.

Украинец столкнулся с вратарем соперника, а с поля его унесли на носилках.

Позже пресс-службе клуба стало известно, что с игроком все в порядке. Основной удар пришелся по ребрам и голове, но вскоре он сможет вернуться к тренировкам.

Швед отыграл 18 матчей за «Мехелен», забив два мяча и сделав один ассист.