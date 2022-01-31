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Швед сделал ассист за «Мехелен» и помог команде победить

Его клуб выиграл в конце матча
Футбол Украинские легионеры
07:18
Швед сделал ассист за «Мехелен» и помог команде победить
Фото: voetbalprimeur.be

«Мехелен» в выездном матче чемпионата Бельгии обыграл «Стандард» (1:2).

Оба мяча гости забили во втором тайме. Открыл счет «Стандартд» под конец первого тайма, но на 49-й минуте «Мехелен» его сравнял благодаря ассисту Марьяна Шведа.

Победный мяч гости забили в конце встречи.

Швед оформил второй ассист в сезоне чемпионата Бельгии. На его счету 17 матчей.

В январе у него была травма.

Андрей Усмонов
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Теги

Марьян Швед Мехелен Стандард

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