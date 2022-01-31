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Швед сделал ассист за «Мехелен» и помог команде победить
Его клуб выиграл в конце матча
07:18
Фото: voetbalprimeur.be
«Мехелен» в выездном матче чемпионата Бельгии обыграл «Стандард» (1:2).
Оба мяча гости забили во втором тайме. Открыл счет «Стандартд» под конец первого тайма, но на 49-й минуте «Мехелен» его сравнял благодаря ассисту Марьяна Шведа.
Победный мяч гости забили в конце встречи.
Швед оформил второй ассист в сезоне чемпионата Бельгии. На его счету 17 матчей.
В январе у него была травма.
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