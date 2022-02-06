Швед сделал ассист за «Мехелен» и помог команде победить
Швед сделал третий ассист за «Мехелен»
Он помог команде победить в матче чемпионата Бельгии
06 февраля 21:10
Фото: mechelen
«Мехелен» обыграл «Берсхот» (3:2) в матче чемпионата Бельгии.
Ассист в матче оформил полузащитник Марьян Швед. Он помог команде победить.
Во втором тайме украинец был заменен. Всего он провел на поле 79 минут.
Это третий ассист Шведа в этом сезоне. Также на его счету один забитый мяч.
«Мехелен» занимает 7-й место в таблице.
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