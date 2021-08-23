Швед забил первый мяч в сезоне
Швед – в символической сборной тура чемпионата Бельгии
Украинец забил дебютный мяч в сезоне
19:57
Марьян Швед / Фото - Мехелен
«Мехелен» добыл волевую победу в матче пятого тура бельгийской Лиги Жупиле против «Сент-Жиллуа» (3:1). Повести в счете своей команде помог нападающий Марьян Швед.
Благодаря своим успешным действиям украинец попал в команду тура чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В текущем сезоне нападающий провел три матча. Его гол стал дебютным в после летней паузы.
Ранее сообщалось, что в «Мехелене» остались в восторге от подписания Шведа.
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