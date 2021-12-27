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Швед вернется к тренировкам «Мехелена» в январе

Полузащитник будет восстанавливаться после повреждения
Футбол Украинские легионеры
13:45
Швед вернется к тренировкам «Мехелена» в январе
Фото: Мехелен

Полузащитник «Мехелена» Марьян Швед вернется к тренировкам в январе.

Украинец получил повреждение в игре против «Эйпена» после столкновения с вратарем. Впрочем, серьезной травмы он не получил.

В этом году он уже не сыграет и вернется в строй только после новогодних праздников.

Швед в нынешнем сезоне отыграл 18 матчей, забив два мяча и сделав один ассист.

Источник: Meta-ratings.com.ua Андрей Усмонов
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Марьян Швед Мехелен

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