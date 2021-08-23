Швед забил первый мяч в сезоне
Украинец отличился в матче 5-го тура чемпионата Бельгии
08:39
Марьян Швед / Фото: Twitter
Украинский форвард «Мехелена» Марьян Швед забил первый мяч в сезоне, он отличился в матче 5-го тура чемпионата Бельгии в воротах «Юнион Сент-Жиллуа».
Чемпионат Бельгии, 5-й тур
«Мехелен» – «Юнион Сент-Жиллуа» 3:1
Голы: Кейперс, 13, Швед, 55, Сторм, 77 – Ванзейр, 1
«Мехелен»: Кауке, Бейкер, Уэлш, Бато, Пер, Схофс, Винисиус Коста (Гвет, 28), Сторм, Швед (Хайреманс, 81), Кейперс (Ванлерберге, 87), Мрабти (Дрейф, 81).
«Юнион Сент-Жиллуа»: Морис, Kandouss, Багер (Амани, 78), ван дер Хейден, Франсуа (Ниукоп, 64), Линен (Соринола, 64), Нильсен, Лапуссен (Авенатти, 78), Теума, Ванзейр, Ундав.
Предупреждения: Винисиус Коста (8), Швед (64), Ванзейр (69), Соринола (90), Ниукоп (90).
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