Евро 2020. Швеция - Польша. Левандовски сделал дубль. Онлайн трансляция
Шведский футболист: «Мы победим Польшу со счетом 2:0»
Такой расклад событий будет отличным для Украины
Йеспер Чельстрем / Фото: Twitter
Шведский полузащитник Йеспер Чельстрем считает, что национальная сборная его страны победит Польшу со счетом 2:0.
«Самой сильной стороной нынешней сборной Швеции является ее надежная оборона. Она не позволяет соперникам слишком часто беспокоить нашего вратаря. В то же время, что требует улучшения, так это контроль мяча. У нас есть очень опасный нападающий Александер Исак. Сегодня вы убедитесь в этом. Мой прогноз? Обыграем Польшу 2:0».
Видео трансляция матча Швеция – Польша.
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