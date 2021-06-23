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Шведский футболист: «Мы победим Польшу со счетом 2:0»

Такой расклад событий будет отличным для Украины
Футбол Евро-2020
18:28
Шведский футболист: «Мы победим Польшу со счетом 2:0»
Йеспер Чельстрем / Фото: Twitter

Шведский полузащитник Йеспер Чельстрем считает, что национальная сборная его страны победит Польшу со счетом 2:0.

«Самой сильной стороной нынешней сборной Швеции является ее надежная оборона. Она не позволяет соперникам слишком часто беспокоить нашего вратаря. В то же время, что требует улучшения, так это контроль мяча. У нас есть очень опасный нападающий Александер Исак. Сегодня вы убедитесь в этом. Мой прогноз? Обыграем Польшу 2:0».

Видео трансляция матча Швеция – Польша.

Онлайн трансляция матча Швеция – Польша.

Источник: Динамомания Петр Приходько
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Швеция - Польша

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