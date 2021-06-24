Шведский «спаситель» сборной Украины гарантировал проблемы украинцам

Выступающий в российском клубе игрок помог украинской команде

Виктор Классон / фото - Sport24

Хавбек «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон, который своим голом Польше вывел Украину в плей-офф Евро-2020, эмоционально высказался о предстоящем матче с «сине желтыми». Слова полузащитника приводит dn.es.

«Конечно, мы счастливы, что в 1/8 финала сыграем против Украины. Впрочем, думаю, они тоже рады, что вышли на нас, а не, к примеру, на Испанию. Будет трудная игра, но если мы покажем свой уровень, гарантировано доставим проблемы сопернику. Положительный момент, что нам предстоит сражаться с командой, которая заняла в своей группе третье место, а не с теми, кто стал вторым или первым. Мы сделаем все, чтобы пройти в четвертьфинал».

Благодаря благоприятному исходу в группе Е Украина вышла в плей-офф с третьего места и сыграет там со сборной Швеции.

Напомним, стало известно на кого попадет победитель пары Швеция - Украина в 1/4 чемпионата Европы.