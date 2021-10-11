Швеция - Греция: прогноз на матч отбора к чемпионату мира

Готова ли Швеция выиграть группу В?

Прогноз

Шведская сборная к матчу 6-го тура против греков подходит в статусе лидера своей группы по потерянным очкам. Шведы набрали 12 баллов в 5 играх и вполне могут захватить лидерство, если обыграют дома Грецию. Этот матч, наверное, является самым интригующим в данной отборочной группе, поскольку ещё на старте квалификации было понятно, что испанцы должны выходить на чемпионат мира, а компанию им составит Швеция или Греция. В прошлом туре скандинавы уверенно разобрались 3:0 с Косово, защитив свою позицию в топ-2, но теперь задача перед командой Янне Андерссона куда сложнее – нужно брать реванш у греков.

По состоянию на середину октября «Эллины» являются единственной командой в группе В, которая ещё не проигрывала – 2 победы и 3 ничьи. Матч в Сольне станет для гостей игрой жизни на турнире. Ничья мало устраивает Грецию в текущем турнирном положении, необходимы только 3 очка. Поражение же и вовсе лишит их команду шансов отправиться на чемпионат мира в Катар. Не так давно греки выдали хороший боевой матч со Швецией дома, теперь нужно попытаться сыграть не хуже на поле соперника.

Очный поединок Швеции и Греции можно было бы назвать встречей равных команд, но у скандинавов в последнее время успехов куда больше, они играют на крупных турнирах, показывают неплохие результаты с топовыми соперниками. Греция сейчас далека от образца 2004-го года, хоть стиль команды где-то и остался похожим. В матче будет предостаточно борьбы, но хозяева должны добиваться своего. И на то есть ряд причин: фактор домашнего поля, более высококлассные игроки из топ-чемпионатов, желание взять реванш и перспектива попасть на ЧМ с первого места в группе. Швеция будет слишком мотивированной в домашней игре. Ставка на матч – победа хозяев по коэффициенту 1,9.