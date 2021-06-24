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Швеция – худшая команда Евро-2020 по точности передач

Украина в этом плане гораздо лучше соперника
Футбол Евро-2020
11:06
Швеция – худшая команда Евро-2020 по точности передач
Фото: uefa.com

На сайте UEFA в рейтинге команд Евро-2020 по точности передач сборная Швеции на последнем 24 месте.

Шведы в среднем имеют точность 66,7% точных пасов. При этом, команда Янне Андерссона стала худшей по числу передач – 606 точных передач из 852-х.

Сборная Украины в рейтинге по точности передач на 11-м месте с результатом в 84,7%. Команда Андрея Шевченко отдала 1 165 точных передачах из 1 381.

Напомним, матч 1/8 финала чемпионата Европы между Украиной и Швецией состоится 29 июня. Пока в противостояниях этих команд лучше себя проявляла Украина.

Карен Агабекян
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Теги

сборная Швеции (футбол) сборная Украины (футбол)

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