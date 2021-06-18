Швеция обыграла Словакию благодаря голу Форсебрга
Сборная Швеции выиграла первый матч на Евро-2020, обыграв во втором туре Словакию.
Матч получился равным с обилием количества голевых моментов. У шведов свои шансы по очереди упускали Берг и Исак, а вот у Словакии не смогли отличиться Куцка и Кошельник.
К концу матча шведы завладели инициативой и реализовали это в гол. Куайсон был сбит в штрафной Дубравкой и Форсебрг реализовал 11-метровый.
Гол Форсберга стал единственным в матче. Швеция сравнялась по очкам со Словакией.
Евро-2020. Группа Е:
Швеция – Словакия 1:0
Гол: Форсберг, 77 (пен.)
Швеция: Ольсен, Люстиг, Аугустинссон, Даниэльссон, Линделеф, Экдаль, Ольссон (Классон, 64), Ларссон, Форсберг, Исак, Берг (Квайсон, 64).
Словакия: Дубравка, Шатка, Шкриньяр, Пекарик (Гараслин, 64), Косцелник, Куцка, Гамшик (Бенеш, 77), Мак (Вайсс, 76), Грошовски (Дюриш, 84), Дуда, Губочан (Ганцко, 85).
Комментарии 0