Швеция обыграла Словакию благодаря голу Форсебрга

Пенальти решил исход встречи

Фото: twitter.com/EURO2020

Сборная Швеции выиграла первый матч на Евро-2020, обыграв во втором туре Словакию.

Матч получился равным с обилием количества голевых моментов. У шведов свои шансы по очереди упускали Берг и Исак, а вот у Словакии не смогли отличиться Куцка и Кошельник.

К концу матча шведы завладели инициативой и реализовали это в гол. Куайсон был сбит в штрафной Дубравкой и Форсебрг реализовал 11-метровый.

Гол Форсберга стал единственным в матче. Швеция сравнялась по очкам со Словакией.

Евро-2020. Группа Е:

Швеция – Словакия 1:0

Гол: Форсберг, 77 (пен.)

Швеция: Ольсен, Люстиг, Аугустинссон, Даниэльссон, Линделеф, Экдаль, Ольссон (Классон, 64), Ларссон, Форсберг, Исак, Берг (Квайсон, 64).

Словакия: Дубравка, Шатка, Шкриньяр, Пекарик (Гараслин, 64), Косцелник, Куцка, Гамшик (Бенеш, 77), Мак (Вайсс, 76), Грошовски (Дюриш, 84), Дуда, Губочан (Ганцко, 85).