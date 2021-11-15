Швейцария – Болгария: прогноз на матч

Болгары исчерпали свое везение в поединке против Украины

Прогноз

Болгария после отскока в Одессе, сыграет матч отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре против Швейцарии. Накануне мы убедились в том, что уровень болгар очень скромный, но с Украиной повезло – у сине-желтой команды хронические проблемы с реализацией.

Швейцария в этом аспекте игры более классная, да и мотивации у нее куда больше. Швейцария гарантировала себе выход в стыки, но может и напрямую попасть в Катар – нужно лишь как можно уверенней обыграть Болгарию и надеяться на осечку Италии в Северной Ирландии. То, что швейцарцы свою задачу выполнят – сомнений нет. В какой-то степени ситуация в их группе похожа на ту, которая сложилась у Украины: нужно побеждать в своем матче и рассчитывать, что конкурент допустит осечку в параллельной встрече.

У болгар турнирной мотивации нету, да, в принципе, даже если бы она присутствовала, вряд ли они способны доставить проблемы более мастеровитой команде.

Ввиду всего выше написанного прогноз на матч Болгария – Швейцария следующий: победа Швейцарии с форой -2,5. Болгары должны проиграть и проиграть крупно. Уверен, что свой запас везения они исчерпали в Одессе.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 8 побед, 0 возвратов, 12 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой