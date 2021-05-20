Официально. Тейшейра покинул «Олимпик»
Сичинава близок к уходу, но «Ингулец» подписал другого грузина
Ранее хавбек выступал за «Олимпик»
20 мая 19:18
Темур Чогадзе / Фото - ФК Ингулец
Полузащитник Темур Чогадзе перешел в «Ингулец». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
23-летний грузин подписал контракт на два года. Основная позиция игрока – фланговый полузащитник.
Последним клубом Чогадзе был донецкий «Олимпик». Ранее он также защищал цвета «Сабуртало», «Динамо» Батуми, «Торпедо» Кутаиси и «Рустави».
Напомним, близок к переходу в «Рух» грузинский лидер атак «Ингульца» Ника Сичинава.
Комментарии 0