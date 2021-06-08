Сичинава: «Недолго думал. «Колос» был приоритетным вариантом»

Фото - ФК Колос

Нападающий Ника Сичинава в эфире Футбол NEWS высказался по поводу своего перехода в «Колос».

После нового года, когда оставалось шесть месяцев контракта с «Ингульцом» со мной связались, вели переговоры. Ближе к концу чемпионата пришло конкретное предложение. Сошлись характерами, так что все нормально.

Были другие предложения, но для меня сыграло большую роль амбиции клуба и какие-то достижения. «Колос» для меня был приоритетным вариантом в Украине.