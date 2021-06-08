«Колос» объявил о переходе Сичинавы
Сичинава: «Недолго думал. «Колос» был приоритетным вариантом»
Грузинский форвард прокомментировал свой переход в клуб из Ковалевки
Фото - ФК Колос
Нападающий Ника Сичинава в эфире Футбол NEWS высказался по поводу своего перехода в «Колос».
Хорошая команда, давно знакомы. Только рад буду помогать команде и достигать высоких результатов. Очень приятно, что «Колос» обратил на меня внимание. Я тоже согласился, недолго думая
После нового года, когда оставалось шесть месяцев контракта с «Ингульцом» со мной связались, вели переговоры. Ближе к концу чемпионата пришло конкретное предложение. Сошлись характерами, так что все нормально.
Были другие предложения, но для меня сыграло большую роль амбиции клуба и какие-то достижения. «Колос» для меня был приоритетным вариантом в Украине.
Последним клубом 26-летнего грузина был «Ингулец». В «Колос» форвард перешел на правах свободного агента.
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