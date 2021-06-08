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Сичинава: «Недолго думал. «Колос» был приоритетным вариантом»

Грузинский форвард прокомментировал свой переход в клуб из Ковалевки
Футбол Украинская Премьер-лига
20:38
Сичинава: «Недолго думал. «Колос» был приоритетным вариантом»
Фото - ФК Колос

Нападающий Ника Сичинава в эфире Футбол NEWS высказался по поводу своего перехода в «Колос».

Хорошая команда, давно знакомы. Только рад буду помогать команде и достигать высоких результатов. Очень приятно, что «Колос» обратил на меня внимание. Я тоже согласился, недолго думая

После нового года, когда оставалось шесть месяцев контракта с «Ингульцом» со мной связались, вели переговоры. Ближе к концу чемпионата пришло конкретное предложение. Сошлись характерами, так что все нормально.

Были другие предложения, но для меня сыграло большую роль амбиции клуба и какие-то достижения. «Колос» для меня был приоритетным вариантом в Украине.

Последним клубом 26-летнего грузина был «Ингулец». В «Колос» форвард перешел на правах свободного агента.

Сергей Стаднюк
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Ника Сичинава Колос

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