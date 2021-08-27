Сидорчук: «Динамо» не для того выиграло чемпионат, чтобы кого-то бояться»

Сергей Сидорчук / фото - ФК Динамо

Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал трудный жребий столичной команды на групповой этап Лиги чемпионов:

Группа у нас очень сильная, но мы не для того выиграли чемпионат Украины и прошли весь этот путь, чтобы кого-то бояться. У «Динамо» есть все возможности, чтобы достойно пройти это испытание, показать качественный футбол и сделать шаг вперед в своем развитии. Такие матчи приносят не только опыт, но и понимание того, к чему необходимо стремиться и расти.

«Бавария» – это всегда топ-оппонент, немецкую команду отличает серьезная игровая дисциплина и впечатляющая физическая подготовка. Немцы сменили тренера, но общий вектор развития остается прежним. «Бавария» будет гнуть свою линию и редко подстраивается под соперника.

Что касается «Барселоны», то все наслышаны о ее так называемых трудностях. При этом состав у каталонцев отменный, есть целый ряд исполнителей высокого уровня, что мы ощутили на себе в прошлом сезоне. Даже без Месси «Барса» – это грозная сила, с которой будут считаться все команды в Европе.

Про нынешнюю «Бенфику» известно меньше, но редко когда в Лиге чемпионов у португальцев была слабая команда. В минувшем чемпионате Португалии они заняли третье место, а значит уровень мотивации в нынешнем сезоне будет выше обычного. Конечно, перед матчами с лиссабонской командой будет много разговоров о противостоянии с Романом Яремчуком, но это больше тема для прессы и болельщиков. Мы комплексно оцениваем соперника и готовимся не к дуэли с одним игроком, а учитываем общую систему игры оппонента.

Мы всей командой ждем этих матчей и очень надеемся, что наши фанаты помогут игрокам. Поддержка болельщиков для «Динамо» очень важна в любом матче, вне зависимости от турнира. Трудно передать словами, что чувствуют игроки, когда переполненный «Олимпийский» гонит команду вперед, а после матча нас благодарят за самоотдачу и стремление к победе.

Лига чемпионов - это большие футбольные эмоции, и мы очень хотим разделить их с нашими фанатами на заполненном стадионе».