Сидорчук: «Динамо» заслужило забить один мяч «Вильярреалу»

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал в эфире телеканала «Футбол» поражение в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (0:2).

На матч был план сдерживать центр поля. Знали, что Морено здорово играет в касание спиной к воротам. Все было разжевано. Испанцы хорошо чувствовали, когда кто-то из наших защитников выдвигался. Старались контролировать мяч. Где-то получалось.

Соперник вроде давал контролировать мяч, но они постоянно были на ноге. Хорошая, обученная команда. Видно, что уверены в себе.

Если возвращаться к игре, то я должен был играть лучше. С моей стороны было очень много обрезок и неуверенных действий. Возможно, сыграла свою роль желтая карточка. На уровне психологии было тяжело. Причина голов после стандартов? Не доиграли со своими оппонентами.