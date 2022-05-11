Сидорчук: «Для українців матч з Шотландією може бути другою доброю новиною після ленд-лізу. Ми живемо цією грою»

Півзахисник збірної – про бажання принести радість співвітчизникам

Сергій Сидорчук / Фото - УАФ

Півзахисник «Динамо» і збірної України Сергій Сидорчук розповів про настрій команди перед контрольним поєдинком проти «Боруссії» Менхенгладбах і налаштуванні на матч відбору на чемпіонат світу проти Шотландії:

Яке значення для вас має ця гра?

Перш за все, ми розпочали підготовку до Шотландії. Я вважаю, що це більш підготовчий матч, ніж виставковий. Але так само ми не забуваємо про те, що зараз відбувається в Україні. Буквально за кілька годин до прес-конференції я побачив світлини з «Азовсталі» з нашими пораненими військовими. Тому сказати, що це буде лише підготовчий поєдинок, у мене не виходить. Це буде ще одна спроба привернути увагу до тієї ситуації, яка зараз відбувається в Україні.

Як футболісти живуть і грають, знаючи про ситуацію в Україні? Якого значення у зв’язку із цим набуває гра проти Шотландії?

Якщо чесно, ми не в найгірших умовах у плані життя. Якщо ви бачили те, що відбувається в Україні, а саме на сході, в Одесі… Ми того не відчуваємо, хоча на початку війни всі це пережили. У збірній ми не дискутуємо, в усіх приблизно одне й те саме на душі, у голові, у словах. Це не та пропаганда, яка йде з іншої сторони, тому що ми живемо на нашій землі, бачимо те, що відбувається, наживо, а не по телевізору. Тут не може бути жодної дискусії — в усіх одна, спільна думка. Що стосується гри із Шотландією, то всі хлопці розуміють, який тягар у них на плечах. Це може бути для всіх українців друга добра новина за останній час після ленд-лізу, підписаного США. Усі ми живемо цією грою й сподіваємося, що в нас усе вийде.

Безкоштовна трансляція матчу Україна – Боруссія Менхенгладбах. Початок о 21:45 11 травня.