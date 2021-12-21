Президент «Мариуполя»: «Мы открыты для сотрудничества с «Динамо»
Сидорчук: «Качество игры «Динамо» повышается – возьмите Лигу чемпионов»
Несмотря на это, киевляне остались без еврокубковой весны
Сергей Сидорчук / Фото: пресс-служба Динамо
Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук высказался о прогрессе команды:
Я тоже считаю, что качество нашей игры повышается. Дело даже не в цифрах – я сужу по тому, например, какие комбинации стали проходить у нас перед чужими воротами. Мы стали понимать другу друга намного лучше – в какой-то степени это уже подсознательный уровень, химия.
Возьмите Лигу чемпионов. Несмотря на то, что «Динамо» набрало в ней лишь одно очко, проиграли мы, что называется, без шансов только в Мюнхене. В остальных матчах, считаю, показывали добротный уровень. Возможно, будь в строю Беседин – наш основной нападающий, результат был бы другим. В первой части прошлого сезона мы тоже играли без Артема, и когда потом он вернулся после дисквалификации, команде стало намного легче.
Напомним, что киевляне ушли на зимнюю паузу вторыми в УПЛ, а также остались без еврокубковой весны.
Комментарии 1