Сидорчук: «Качество игры «Динамо» повышается – возьмите Лигу чемпионов»

Сергей Сидорчук / Фото: пресс-служба Динамо

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук высказался о прогрессе команды:



Возьмите Лигу чемпионов. Несмотря на то, что «Динамо» набрало в ней лишь одно очко, проиграли мы, что называется, без шансов только в Мюнхене. В остальных матчах, считаю, показывали добротный уровень. Возможно, будь в строю Беседин – наш основной нападающий, результат был бы другим. В первой части прошлого сезона мы тоже играли без Артема, и когда потом он вернулся после дисквалификации, команде стало намного легче.