Сидорчук: «Когда на разминке матча с Северной Македонией начали петь «Червону руту», у меня были мурашки по коже»

Хавбек национальной команды Украины поблагодарил фанатов за поддержку

Сергей Сидорчук / Фото: УАФ / Павел Кубанов

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о реакции болельщиков в социальных сетях во время Евро-2020. Отметим, что в матче с командой Северной Македонии украинцы добыли первую победу на чемпионате Европы-2020.



Вам часто пишут в соцсетях во время Евро?

Сейчас очень много поддержки разной, приятных слов. Но в то же время некоторым футболистам пишут такое, что, мне кажется, здоровому человеку такое на ум не придет. Просто не хочу называть примеры. После Нидерландов одному нашему футболисту написали такую чушь, что здоровому человеку точно не придет на ум. Когда все более или менее нормально, неплохо идет – никто ничего плохого не напишет. Сейчас популярные сообщения в инстаграме типа: «Спасибо за победу. Я на вас поставил 50 грн». Это самое популярное, наверное, сейчас сообщение. Большой респект всем, кто пришел на стадион в Бухаресте. Когда на разминке начали петь «Червону руту», у меня были мурашки по коже. Очень круто, кайфонул, давно такого не видел. Большое спасибо болельщикам за это.

Что нужно Украине для выхода в плей-офф Евро-2020? Детальный расклад перед последним туром.