Сидорчук: «Мы уже на 80-90% готовы к весенней части сезона»

Сергей Сидорчук / Фото: ФК Динамо

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук высказался о победе над «Инджией» (4:0) и подготовке команды к сезону. Его цитирует пресс-служба киевлян.

– Думаю, это связано с тем, что в середине поля в данный момент не хватает футболистов на два состава – кто-то травмирован, кто-то подхватил COVID-19, кто-то восстанавливается после травмы. Перед игрой тренеры нас предупреждали, что кто-то проведет на поле 60 минут, а кто-то – 90.

В перерыве ко мне подошел Мистер и спросил, как я себя чувствую. Я сказал, что хорошо, и он решил, что я проведу полный матч.

- В одном интервью ты говорил, что тебе нужно чуть больше времени, чтобы набрать форму...

– Да, так и есть. Это не новость для меня, и я с этим сталкиваюсь не первый раз. Но могу четко сказать, что уже процентов на 80-90 я готов. За счет большого количества контрольных игр я набрал форму, в плане физики так точно. Нужен только первый официальный матч, чтобы полностью переключиться на ритм сезона.