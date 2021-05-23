Сидорчук: «Наш путь на Евро еще продолжается»

Сергей Сидорчук / фото - FootBoom

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук высказался о предстоящем чемпионате Европы-2020, а также оценил шансы национальной команды в нем.

Впрочем, время, чтобы исправить ситуацию, есть. Матчей еще хватает. Для нас эти мартовские осечки станут хорошим уроком перед Евро. Как хотим там выступить? Лучше не спрашивайте. Вообще ничего говорить не буду – из меня плохой прогнозист. Давайте на этот раз без громких слов и обещаний. Могу сказать только то, что мне очень хочется, как можно дольше кайфовать в этой команде. Наш путь на Евро еще продолжается – сейчас мы серьезно готовимся к этому турниру».