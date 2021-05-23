Степаненко: «Луческу найдет, кого поставить вместо Сидорчука»
Сидорчук: «Наш путь на Евро еще продолжается»
Полузащитник сборной Украины – о предстоящем чемпионате Европы
09:37
Сергей Сидорчук / фото - FootBoom
Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук высказался о предстоящем чемпионате Европы-2020, а также оценил шансы национальной команды в нем.
«Жаль, конечно, что потеряли очки во встречах с Финляндией и Казахстаном. Считаю, что по игре мы выглядели на хорошем уровне. Но в одном случае все решила досадная ошибка, а в другом – одна контратака. Помнится, по приезду в клуб нам Мирча Луческу хорошую теорию провел – всыпал по полной программе.Сегодня сборная Украины проведет первый товарищеский матч перед Евро-2020
Впрочем, время, чтобы исправить ситуацию, есть. Матчей еще хватает. Для нас эти мартовские осечки станут хорошим уроком перед Евро. Как хотим там выступить? Лучше не спрашивайте. Вообще ничего говорить не буду – из меня плохой прогнозист. Давайте на этот раз без громких слов и обещаний. Могу сказать только то, что мне очень хочется, как можно дольше кайфовать в этой команде. Наш путь на Евро еще продолжается – сейчас мы серьезно готовимся к этому турниру».
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