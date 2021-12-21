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Сидорчук назвал единственный матч сезона, когда Луческу не смог сдержать эмоции

Тогда киевляне пропустили 5 мячей в Мюнхене
Футбол Украинская Премьер-лига
13:48
Сидорчук назвал единственный матч сезона, когда Луческу не смог сдержать эмоции
Фото: footclub.com.ua

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал об отношениях коллектива с главным тренером Мирчей Луческу:

Луческу прибегает к индивидуальным беседам?

На начальном этапе делал это регулярно. Тренер мог вызвать к себе кого-то одного, а мог, допустим, и всю группу полузащитников. Сейчас это происходит гораздо реже, только в случае крайней необходимости. При этом Мистер открыт для команды – каждый игрок может обратиться нему по любому вопросу.

На каком языке тренер обычно общается с футболистами?

Смотря с кем. Мы с ним, как правило, говорим на английском.

В перерывах Луческу приходилось переходить на крик?

Многое зависит от того, как складывается матч. Обычно тренер сохраняет спокойствие. Указывает на ошибки, дает какие-то точечные рекомендации. В нынешнем сезоне он по-настоящему сорвался лишь однажды – во время выездной встречи с «Баварией». К перерыву мы тогда успели пропустить два мяча…

Также Сидорчук рассказал, как можно решить проблему судейства в УПЛ.

Источник: footclub.com.ua Олег Шумейко-младший
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Сергей Сидорчук Мирча Луческу Динамо Киев

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