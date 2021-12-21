«Судейство – больной вопрос». Капитан «Динамо» предложил вариант, который может улучшить ситуацию
Сидорчук назвал единственный матч сезона, когда Луческу не смог сдержать эмоции
Тогда киевляне пропустили 5 мячей в Мюнхене
Фото: footclub.com.ua
Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал об отношениях коллектива с главным тренером Мирчей Луческу:
Луческу прибегает к индивидуальным беседам?
На начальном этапе делал это регулярно. Тренер мог вызвать к себе кого-то одного, а мог, допустим, и всю группу полузащитников. Сейчас это происходит гораздо реже, только в случае крайней необходимости. При этом Мистер открыт для команды – каждый игрок может обратиться нему по любому вопросу.
На каком языке тренер обычно общается с футболистами?
Смотря с кем. Мы с ним, как правило, говорим на английском.
В перерывах Луческу приходилось переходить на крик?
Многое зависит от того, как складывается матч. Обычно тренер сохраняет спокойствие. Указывает на ошибки, дает какие-то точечные рекомендации. В нынешнем сезоне он по-настоящему сорвался лишь однажды – во время выездной встречи с «Баварией». К перерыву мы тогда успели пропустить два мяча…
Также Сидорчук рассказал, как можно решить проблему судейства в УПЛ.