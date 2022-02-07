Сидорчук назвал самый сложный день на сборах «Динамо»

Также капитан киевлян отметил, что во время зимней подготовки больше устает голова, чем тело

Сергей Сидорчук / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук подвел промежуточные итоги зимних сборов команды.

На сборах больше голова устает. Физически вроде бы нормально уже готовы. Труднее всего было на пятый день сбора здесь, когда была игра с «Левски» – это был самый трудный день в плане психологии. А так день отдохнули, после чего тренировка была в радость.

Перед выходным было впечатление, что команда немного устала. Было ли это на самом деле?

Я бы не сказал, что физически мы были уставшие. Даже наоборот – судя по тому объему работы, который мы выполнили в матче с «Левски», сделали больше всего, больше пробежали, чем в любой другой игре на обоих сборах. Так что дело не в физических кондициях, а больше в психологии.

Часто у «Динамо» по две тренировки в день, в день матчей занятие еще и утром. Футболисты физически справляются с этим?

Да, вполне нормально. К этому нужно было привыкнуть. Мистер работает уже полтора года в «Динамо», и мы нормально относимся к этому. То же касается и матча в день прилета – это восприняли вполне нормально.

Ощущается ли разница между сборами в Испании и Турции? Где лучше климатические условия, инфраструктура?

В Испании было приятнее – это касается и погоды, и качества полей. Здесь же есть больше возможностей, чтобы варьировать спарринг-партнеров. Но, в целом, грех жаловаться, ведь в Украине таких полей, как в Турции, мы бы не нашли. Если же сравнивать Испанию и Турцию, то условия для тренировок были лучше на Пиренеях.

«Динамо» пытается подбирать соперников, с которыми неоднократно играло на сборах…

Не думаю, что подбираются какие-то конкретные соперники или кто-то сидит и рассчитывает, с кем нам удобно было бы сыграть, а с кем – нет. Сейчас еще коронавирус «гуляет» и вносит свои коррективы.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис назвал сумму, которую предлагали за полузащитника Георгия Цитаишвили.