Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 12
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 3
Развернуть Свернуть
Футбол (12 событий из 19) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Реймс - Бордо 5:0 Окончен
16:00 Ницца - Клермон 0:1 Окончен
21:45 Лилль - ПСЖ 1:5 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Боруссия Дортмунд - Байер 2:5 Окончен
18:30 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Аталанта - Кальяри 1:2 Окончен
16:00 Сампдория - Сассуоло 4:0 Окончен
16:00 Венеция - Наполи 0:2 Окончен
21:45 Ювентус - Верона 2:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Окончен
17:15 Барселона - Атлетико 4:2 Окончен
22:00 Реал - Гранада 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Салернитана - Специя -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Эспаньол -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Вест Хэм - Уотфорд -:- Запланирован
21:45 Ньюкасл - Эвертон -:- Запланирован
22:00 Бернли - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
матч-центр

Сидорчук назвал самый сложный день на сборах «Динамо»

Также капитан киевлян отметил, что во время зимней подготовки больше устает голова, чем тело
Футбол Украинская Премьер-лига
15:23
Сидорчук назвал самый сложный день на сборах «Динамо»
Сергей Сидорчук / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук подвел промежуточные итоги зимних сборов команды.

На сборах больше голова устает. Физически вроде бы нормально уже готовы. Труднее всего было на пятый день сбора здесь, когда была игра с «Левски» – это был самый трудный день в плане психологии. А так день отдохнули, после чего тренировка была в радость.

Перед выходным было впечатление, что команда немного устала. Было ли это на самом деле?

Я бы не сказал, что физически мы были уставшие. Даже наоборот – судя по тому объему работы, который мы выполнили в матче с «Левски», сделали больше всего, больше пробежали, чем в любой другой игре на обоих сборах. Так что дело не в физических кондициях, а больше в психологии.

Часто у «Динамо» по две тренировки в день, в день матчей занятие еще и утром. Футболисты физически справляются с этим?

Да, вполне нормально. К этому нужно было привыкнуть. Мистер работает уже полтора года в «Динамо», и мы нормально относимся к этому. То же касается и матча в день прилета – это восприняли вполне нормально.

Ощущается ли разница между сборами в Испании и Турции? Где лучше климатические условия, инфраструктура?

В Испании было приятнее – это касается и погоды, и качества полей. Здесь же есть больше возможностей, чтобы варьировать спарринг-партнеров. Но, в целом, грех жаловаться, ведь в Украине таких полей, как в Турции, мы бы не нашли. Если же сравнивать Испанию и Турцию, то условия для тренировок были лучше на Пиренеях.

«Динамо» пытается подбирать соперников, с которыми неоднократно играло на сборах…

Не думаю, что подбираются какие-то конкретные соперники или кто-то сидит и рассчитывает, с кем нам удобно было бы сыграть, а с кем – нет. Сейчас еще коронавирус «гуляет» и вносит свои коррективы.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис назвал сумму, которую предлагали за полузащитника Георгия Цитаишвили.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Сергей Сидорчук

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Луческу: «Я всегда доверял игрокам, где бы я ни был»
Луческу: «Я всегда доверял игрокам, где бы я ни был»
Футбол Украинская Премьер-лига
15:30
Суркис: «За Цитаишвили предлагали до 3 млн долларов, но я убедил его остаться»
Суркис: «За Цитаишвили предлагали до 3 млн долларов, но я убедил его остаться»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:40
Супряга: «Это судьба – забить три «Динамо»
Супряга: «Это судьба – забить три «Динамо»
Футбол Серия А (Италия)
13:59
1
Луческу – об ультрас «Динамо»: «Они не могут забыть 12 лет страданий из-за моего присутствия в «Шахтере»
Луческу – об ультрас «Динамо»: «Они не могут забыть 12 лет страданий из-за моего присутствия в «Шахтере»
Футбол Украинская Премьер-лига
06 февраля 22:57
Экс-форвард сборной Украины: «Ставлю на «Шахтер» в чемпионской гонке УПЛ»
Экс-форвард сборной Украины: «Ставлю на «Шахтер» в чемпионской гонке УПЛ»
Футбол Украинская Премьер-лига
06 февраля 13:24
Забарный признался, что подделывал оценки в школе
Забарный признался, что подделывал оценки в школе
Футбол Украинская Премьер-лига
06 февраля 11:59

Новости: Футбол

Блогер Поворознюк сыграл за «Верес» впервые после выхода команды в УПЛ
Блогер Поворознюк сыграл за «Верес» впервые после выхода команды в УПЛ
Украинская Премьер-лига
15:42
Луческу: «Я всегда доверял игрокам, где бы я ни был»
Луческу: «Я всегда доверял игрокам, где бы я ни был»
Украинская Премьер-лига
15:30
Сидорчук назвал самый сложный день на сборах «Динамо»
Сидорчук назвал самый сложный день на сборах «Динамо»
Украинская Премьер-лига
15:23
«Днепр-1» на год арендует бразильского защитника
«Днепр-1» на год арендует бразильского защитника
Примерa (Испания)
14:48
Суркис: «За Цитаишвили предлагали до 3 млн долларов, но я убедил его остаться»
Суркис: «За Цитаишвили предлагали до 3 млн долларов, но я убедил его остаться»
Украинская Премьер-лига
14:40
Игрок «Интера» – о предложении от «Ньюкасла»: «Мог бы обеспечить еще несколько поколений семьи на эти деньги»
Игрок «Интера» – о предложении от «Ньюкасла»: «Мог бы обеспечить еще несколько поколений семьи на эти деньги»
Серия А (Италия)
14:32
Игрок сборной Украины: «Когда мы дошли до полуфинала, то были очень довольны этим результатом»
Игрок сборной Украины: «Когда мы дошли до полуфинала, то были очень довольны этим результатом»
Примерa (Испания)
14:05
Супряга: «Это судьба – забить три «Динамо»
Супряга: «Это судьба – забить три «Динамо»
Серия А (Италия)
13:59
Симеоне: «10 лет «Атлетико» хорошо играл в защите. Нужно действовать лучше в этом компоненте»
Симеоне: «10 лет «Атлетико» хорошо играл в защите. Нужно действовать лучше в этом компоненте»
Украинская Премьер-лига
13:56
Все новости

Популярные новости

Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
01 февраля 13:35
18
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Olympics Пекин-2022
31 января 15:58
11
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Тема дня
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Olympics Пекин-2022
05 февраля 17:51
6
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
Olympics Пекин-2022
03 февраля 23:12
7
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Мнение
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Бокс Профессиональный бокс
02 февраля 19:23
1
Все новости