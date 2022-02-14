Сидорчук: «Не хочется петь оды динамовской молодежи преждевременно»

Сергей Сидорчук / Фото: ФК Динамо

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук высказался об успехе команды U-19 в юношеской Лиге чемпионов. Его цитирует пресс-служба киевлян.

– Да, матч «Динамо» U19 смотрели. В нашем номере собралось человек шесть, переживали за наших ребят. Сначала игра для наших складывалась тяжело, было видно, что сказалась длительная пауза, к тому же в составе отсутствовали важные игроки… Но они молодцы, что проявили характер и прошли дальше.

Что касается Саши Яцыка, наверное, я не в той компетенции, чтобы как-то его оценивать. Но лично мое мнение – по-футбольному неплохой парень. Будет только от него зависеть его будущее, от того, как он будет слушать тренеров.

Если будет слушать, то, уверен, все у него будет хорошо. Ему важно понять, что если он будет выполнять то, что от него требует Мистер, то он будет играть. Все данные у него для этого есть.

- Уже длительное время с основой тренируется другой игрок U-19 Владимир Бражко. Он уже стал полноценным звеном в обойме первой команды?

– Да. Тоже хороший, перспективный парень. В «Динамо» хорошая, перспективная молодежь. Но не хочется раньше времени оды петь, все должно быть постепенно. Думаю, что у этих ребят в футболе есть будущее. Но загадывать никто не может. В таком возрасте главное – слушать.

Тем более, есть кого слушать – Мистер постоянно указывает на какие-то моменты, которые помогают в игре на разных позициях