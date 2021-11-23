Маркевич: «Динамо» не слабее «Аугсбурга», с «Баварией» можно побороться»
Сидорчук: «Не забиваем в ЛЧ? Вы же видите, как играют наши соперники, они ведь не с автобазы приехали»
Хавбек «Динамо» – о грядущем матче с «Баварией»
17:47
Сергей Сидорчук / Фото: ФК Динамо
Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук высказался о грядущем матче с «Баварией» в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
«Не забиваем в Лиге чемпионов? Вы же видите, как они играют. Они же не с автобазы какой-то пришли. В Лиге чемпионов они спокойно по 5 голов забивают, не проблема для них.
Попробуем порадовать наших болельщиков»
Матч «Динамо» – «Бавария» состоится сегодня, 23-го ноября. Начало – в 19:45.