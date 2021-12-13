Сидорчук – об 1:1 с «Зарей»: «Таково наше мастерство. Испортили себе настроение перед отпуском»

Сергей Сидорчук / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук высказался по поводу ничьей в заключительном матче года против «Зари» (1:1). Киевляне отстали от «Шахтера» в турнирной таблице УПЛ на два очка.

«Заря» по праву является третьей силой нашего чемпионата и представителем страны в еврокубках. Была тяжелая игра, и мы ожидали, что соперник будет так играть, ведь разбирали их домашний матч с «Буде-Глимтом». Они изменили свою игру. Не помню, чтобы «Заря» оборонялась такими силами.

О чем был долгий разговор в раздевалке? Мы испортили себе настроение перед отпуском.