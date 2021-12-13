Незаменимый. Буяльский забил уже 50 мячей за «Динамо»
Сидорчук – об 1:1 с «Зарей»: «Таково наше мастерство. Испортили себе настроение перед отпуском»
Капитан «Динамо» не стал ссылаться на невезение после потери очков в матче с 27 ударами
Сергей Сидорчук / Фото - ФК Динамо Киев
Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук высказался по поводу ничьей в заключительном матче года против «Зари» (1:1). Киевляне отстали от «Шахтера» в турнирной таблице УПЛ на два очка.
27:6 по ударам? Не буду ссылаться на какое-то невезение. Таково наше мастерство. Из 27-ми ударов примерно четверть были неподготовленными. Хотели выиграть, спешили, но не получилось.
«Заря» по праву является третьей силой нашего чемпионата и представителем страны в еврокубках. Была тяжелая игра, и мы ожидали, что соперник будет так играть, ведь разбирали их домашний матч с «Буде-Глимтом». Они изменили свою игру. Не помню, чтобы «Заря» оборонялась такими силами.
О чем был долгий разговор в раздевалке? Мы испортили себе настроение перед отпуском.
В этом матче хавбек Виталий Буяльский забил 50-й мяч за «Динамо».
Комментарии 0