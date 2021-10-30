Сидорчук оформил первый дубль в карьере

Полузащитник дважды забил «Мариуполю»

Фото: ФК Динамо

«Динамо» в 13-м туре УПЛ на выезде обыграло «Мариуполь» (3:1).

Дубль в матче оформил полузащитник Сергей Сидорчук. Это его первый дубль в карьере, сообщает сайт клуба.

Дважды он поразил ворота азовцев дальними ударами. Он отличился в первом и во втором тайме.

Кроме того, это первые голы Сергея в этом сезоне.

«Динамо» лидирует в УПЛ.