Дембеле вернулся в общую группу «Барселоны» перед матчем с «Динамо»
Сидорчук оформил первый дубль в карьере
Полузащитник дважды забил «Мариуполю»
30 октября 19:39
Фото: ФК Динамо
«Динамо» в 13-м туре УПЛ на выезде обыграло «Мариуполь» (3:1).
Дубль в матче оформил полузащитник Сергей Сидорчук. Это его первый дубль в карьере, сообщает сайт клуба.
Дважды он поразил ворота азовцев дальними ударами. Он отличился в первом и во втором тайме.
Кроме того, это первые голы Сергея в этом сезоне.
«Динамо» лидирует в УПЛ.
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