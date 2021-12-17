Сидорчук оценил 2021-й год для «Динамо» по 10-бальной шкале

Сергей Сидорчук / Фото: пресс-служба Динамо

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук в шоу «Футбольный формат» оценил выступлений своей команды в уходящем году.

Было много хороших матчей в чемпионате. В ЛЧ были неплохие таймы, отрезки. Поэтому позитив есть, но обычно во главу ставится результат.

- Как оцените сейчас выступление команды по 10-балльной шкале?

– Сейчас не очень. На 8, может.

- Где будете отдыхать?

– Буду отдыхать с семьей.

- Уже есть новогоднее настроение?

– Еще рановато для новогоднего настроения