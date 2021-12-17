Луческу: «Доволен игрой «Динамо» в Лиге чемпионов»
Сидорчук оценил 2021-й год для «Динамо» по 10-бальной шкале
Капитан команды заявил, что концовка смазала общее впечатление
Сергей Сидорчук / Фото: пресс-служба Динамо
Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук в шоу «Футбольный формат» оценил выступлений своей команды в уходящем году.
– Тяжело сейчас говорить о позитиве. Отставание два очка от первого места. Если проводить аналогию с прошлым сезоном – наверное, точно так же было. Заканчивали на не очень хорошей ноте, а во второй части сезона раскачались и было все хорошо. Надеюсь, в этом сезоне будет так же.
Было много хороших матчей в чемпионате. В ЛЧ были неплохие таймы, отрезки. Поэтому позитив есть, но обычно во главу ставится результат.
- Как оцените сейчас выступление команды по 10-балльной шкале?
– Сейчас не очень. На 8, может.
- Где будете отдыхать?
– Буду отдыхать с семьей.
- Уже есть новогоднее настроение?
– Еще рановато для новогоднего настроения
Ранее главный тренер «Динамо» Мирча Луческу позитивно оценил выступления киевлян в Лиге чемпионов в этом сезоне.
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