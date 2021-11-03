Сидорчук: «Отсутствие голов потихоньку начинает давить»

Киевляне пока что ни разу не забили в Лиге чемпионов

Сергей Сидорчук / фото - ФК Динамо

Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в матче ЛЧ.

В чем причина пропущенного гола?

«Я бы не сказал, что это расслабленность. Было достаточно наших игроков в штрафной, но случился неудачный рикошет. Мяч достаточно сильно летел на Дембеле, который был чуть впереди меня. Не думаю, что ему было бы удобно бить под правую ногу. А после рикошета мяч чуть застрял и попал прямо на ногу Фати. Это не расслабленность, это не повезло. Мистер сказал, что есть большая разница: как мы проиграли в Испании и как мы проиграли в Киеве. Обидно проигрывать такие матчи. Создали нормальное количество моментов, с которых могли рассчитывать на большее».

0 голов в 4 матчах – это давит на футболистов?

«Сейчас уже, наверное, потихоньку начнет давить. Тем более, что в следующем матче сыграем дома с «Баварией», это тоже соперник не из легких. Нужно отталкиваться от соперников и понимать, что создавать проблемы у их ворот очень тяжело. «Бавария» и «Бенфика» хорошо прессингуют, «Барселона» была лучшая по прессингу в Испании. Поэтому тяжело нам даются моменты, но мы могли забить из тех, что создали».

«Динамо» на последнем месте в группе. Это не конец света?

«Нам очень тяжело сейчас оценивать шансы. Это для экспертов легко. Дома с «Баварией» будет тяжело, но будем играть уже для болельщиков. Другого выхода просто нет».

Уровень «Баварии» космический, но самолюбие должно зацепить «Динамо».

«Хочется, но вы же видите, как они играют. Они тоже не с автобазы какой-то, спокойно забивают в ЛЧ по 5 голов».

Киевляне занимают последнее место в своей группе после 4-х туров, так и не забив ни одного гола.

«Ты крутой». Легионер «Динамо» похвалил своего соотечественника из «Барселоны».