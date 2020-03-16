Сидорчук провел юбилейный 250-й матч в составе «Динамо»

Лишь 16 футболистов киевлян достигали этой отметки при независимой Украине

Фото - ФК Динамо Киев

В 18-м туре украинской Премьер-лиги «Динамо» на выезде переиграло «Зарю» (2:0). Этот матч стал юбилейным для капитана киевлян Сергея Сидорчука.

Полузащитник провел уже 250 игр за первую команду «бело-синих». В истории независимой Украины лишь 16 игрокам покорилась данная отметка.

Хавбек дебютировал за «Динамо» 8 лет назад. 10 марта 2013 года футболист вышел в футболке киевлян в матче УПЛ против «Волыни».

Надавно Сидорчука признали лучшим игроком тура в украинской Премьер-лиге.