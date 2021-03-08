Сидорчук провел юбилейный матч в статусе капитана «Динамо»

Сергей Сидорчук / Фото - ФК Динамо Киев

В 17-м туре украинской Премьер-лиги «Динамо» на своем поле разгромило «Минай» (3:0). Этот матч стал особенным для полузащитника киевлян Сергея Сидорчука.

Встреча стала юбилейной для футболиста в качестве капитана команды. Он уже 50 раз выводил «бело-синих» на поле с повязкой.

Кроме того, Сидорчук сумел открыть счет в матче с «Минаем». Таким образом, игрок стал автором 50-го забитого мяча «Динамо» под руководством Мирчи Луческу в официальных играх.

Ранее капитан киевлян выделил интересную особенность «Вильярреала».