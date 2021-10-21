Сидорчук: «С «Барселоной» можно играть, но тоже тяжело»

Сергей Сидорчук / Фото - ФК Динамо Киев

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал о причинах поражения в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:1).

В принципе, мы всегда пытаемся разыгрывать через голкипера, все зависит еще от того, как играет команда, от ее уровня. Когда «Барселона» перестроилась во втором тайме, нам стало немного легче держать мяч. В принципе, второй тайм был получше.

Снова забил Пике? Мы, в принципе, анализировали всех футболистов, в том числе и по поводу стандартных положений. Если помните, тогда он тоже забил после передачи с фланга. Наверное, все дело в высоком уровне футболиста.

В атаке нам, действительно, чего-то не хватает. Возможно, сказывается отсутствие Артема Беседина, который был у нас как маячок впереди. Есть много нюансов. Плюс уровень соперников в этих матчах высокий, тяжело доходить до ворот.

С «Барселоной», в принципе, можно играть, но тоже тяжело. Думаю, в домашней игре нам будет легче, там все-таки и стены будут помогать. Надеемся на домашнюю игру.

«Камп-Ноу»? Да, стадион классный. Действительно, мы получали удовольствие от игры на этом стадионе, особенно уже во втором тайме.