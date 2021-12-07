Сидорчук: «С «Бенфикой» хотелось бы сыграть так, как второй тайм против «Баварии» в Киеве»

Завтра «Динамо» проведет последний еврокубковый матч в сезоне

Сергей Сидорчук / Фото: Twitter Динамо

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от матча с «Бенфикой» в 6-м туре Лиги чемпионов. Его слова приводит пресс-служба «бело-синих».

– Как перед матчем с «Баварией» в прошлом туре, так и сейчас тренер говорит, чтобы мы просто показали хороший футбол и кайфовали от игры. Также за бонусы, которые предусмотрены в Лиге чемпионов.

– «Динамо» играло с «Бенфикой» еще в первом туре. Изменился ли в игровом плане соперник за эти три месяца?

– Практически не изменился, судя по тому, что нам Мистер показывал на разборах игр. Думаю, сейчас им тяжелее в психологическом плане. К первой игре в Киеве они подходили после серии побед, к тому же выход в Лигу чемпионов через квалификацию дал им определенный стимул. Сейчас у них дела идут не совсем хорошо. Думаю, у них есть проблема в психологии. А с точки зрения тактики наши соперники не поменялись.

– Вчера команда задержалась в «Борисполе». Как это повлияло на график подготовки к матчу?

– Да особо никак не повлияло. Просто позже легли спать и позже поужинали. Хорошо, что прилетаем за два дня, и есть время отдохнуть.

– Смотрели ли вы игру со «Спортингом»? Не кажется ли вам, что это идеальная модель контратакующей игры против «Бенфики»?

– Смотрели, но не полностью матч – нам показывали нарезки игры, фрагменты, игровые зоны, на которые нужно обратить внимание. Думаю, завтра Мистер еще более детально расскажет нам, как мы должны будем действовать на поле.

– Какой футбол завтра покажет команда?

– В идеале завтра хотелось бы сыграть так, как мы провели второй тайм ответного матча с «Баварией».



«Бенфика» примет «Динамо» 8-го декабря, матч начнется в 22:00.

Онлайн трансляция матча «Бенфика» – «Динамо».