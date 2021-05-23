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Сидорчук: «Шевченко собрал настоящую команду профессионалов»

Хавбек сборной Украины рассказал о работе под руководством нынешнего тренерского штаба
Футбол Сборная Украины
10:11
Сидорчук: «Шевченко собрал настоящую команду профессионалов»
Сергей Сидорчук / Фото - Футбол 24

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук поделился впечатлениями от работы под руководством тренерского штаба Андрея Шевченко. Специалист возглавил национальную команду в 2016 году.

Наш путь на это Евро начался, считаю, тогда, когда мы впервые собрались под руководством нового тренерского штаба. Я, как сейчас, помню конец лета 2016 года, и наши тренировки на базе в Конче-Заспе. Было вызвано около 30-ти футболистов, а, может, и больше, мы занимались на двух соседних полях и начинали знакомиться с новыми требованиями.

Признаюсь, все эти новинки восприняли, скажем так, с воодушевлением с первого дня работы. Новое – оно ведь всегда интересное, нам хотелось учиться и развиваться. Хотя сама тактика с тех пор не раз уже менялась. Начинали мы по принципам, во многом схожим с теми, что были у нас в «Динамо» при Сергее Реброве – играли с двумя инсайдами. Потом стало 4–3–3, пробовали мы и другие варианты, и это здорово, что сборная Украины умеет играть по-разному.

Первый матч был с Исландией, и мы играли на «Олимпийском» без зрителей. Правда, они нас хорошо поддерживали за пределами стадиона. Сыграли — 1:1. Уступали в счете, Андрей Ярмоленко забил мяч, а Женя Коноплянка в самом конце не реализовал пенальти. Мы тогда только начинали действовать по новой тактике, еще не так умело вскрывали зоны, когда они были закрыты.

Включить сегодня тот поединок и сравнить с каким-то из нынешних, получится, наверное, как замедленная съемка. Слишком уж долго мы разыгрывали мяч, не понимая толком, в какую сторону лучше направить атаку. Да и соперник был непростой – мы это знали, видели матчи исландцев на Евро-2016. Контратаки, ауты и так далее.

Мне не довелось сыграть с Андреем Шевченко в одной команде – совсем немного мы, так сказать, разминулись в «Динамо» и в сборной. Но с первого дня его работы я убедился в том, что он такой же, каким представлялся мне в качестве игрока – максималист с большой буквы, постоянно работающий над собой.

Андрей Николаевич сразу собрал настоящую команду профессионалов – своих помощников. Смотришь на них – они все буквально на одной волне. Придерживаются одной и той же точки зрения, без шараханий и паники. В предельно сжатые сроки тренерский штаб сборной, зная наши сильные стороны, определяет недостатки в игре соперника и направляет нас так, чтобы нанести удар именно по уязвимому месту.

Понятно, что перед матчами с самыми сильными сборными делается упор на то, как нивелировать их козыри. Смотришь на штаб – они все время в работе. Постоянно с техникой, анализируется каждая тренировка. Мне кажется, что они выключают свои планшеты только ночью, когда ложатся спать.

Когда мы находимся вне сборной, у нас нет рабочей коммуникации. Тренеры не отвлекают от клубных дел, но, как только собираемся в сборной, чат команды кипит. Нам сбрасывают информацию по соперникам, видео на определенных футболистов с их сильными и слабыми сторонами. На первой теории в начале каждого сбора мы вспоминаем наши принципы игры, а потом постепенно делаем акцент на противнике.

Напомним, сегодня, 23 мая, сборная Украины сыграет свой первый товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2020. Соперником выступит команда Бахрейна.

За поединком можно будет следить на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Бахрейн онлайн. Начало – в 21:00.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Сергей Сидорчук Андрей Шевченко Андреа Мальдера Александр Шовковский

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