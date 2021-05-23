Сидорчук: «Скамейка сборной Украины – итальянская»

Сергей Сидорчук / Фото: Футбол 24

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук высказался о тренерском штабе национальной команды.

Вообще, нашему футболу таких эмоциональных и позитивных, а не угрюмых скамеек, считаю, не хватает. Хотя с приходом Андреа Адзалина, отвечающего за физическую подготовку вместе с Иваном Баштовым, у запасных стало меньше возможности спокойно смотреть футбол. Минуты с 15-й каждого матча он начинает поочередно разминать по три игрока, при этом с самого начала игры ты должен быть готов в любую секунду выйти на поле – сидеть в щитках, гетрах, а не делать все это, когда тебе скажут. Тратить на это драгоценное время.

Еще одна новая фишка – беговая работа сразу после финального свистка для тех, кто не играл. Не суть важно, во сколько закончился матч. Теперь это закон. Раньше такое у нас было только один раз».