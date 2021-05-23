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Сидорчук: «Скамейка сборной Украины – итальянская»

Полузащитник высказался о тренерском штабе национальной команды
Футбол Сборная Украины
16:01
Сидорчук: «Скамейка сборной Украины – итальянская»
Сергей Сидорчук / Фото: Футбол 24

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук высказался о тренерском штабе национальной команды.

«Скамейка у нас, кстати, очень эмоциональная – я бы сказал, итальянская. Поддержка с нее всегда была сумасшедшая. Сплошной позитив. Для любой команды это всегда важно. Тренеры почти никогда не приседают, все время подсказывают, что-то корректируют. Живут игрой. Резервный арбитр постоянно делает замечания, напоминает, что в технической зоне может стоять только один человек. Не действует.

Вообще, нашему футболу таких эмоциональных и позитивных, а не угрюмых скамеек, считаю, не хватает. Хотя с приходом Андреа Адзалина, отвечающего за физическую подготовку вместе с Иваном Баштовым, у запасных стало меньше возможности спокойно смотреть футбол. Минуты с 15-й каждого матча он начинает поочередно разминать по три игрока, при этом с самого начала игры ты должен быть готов в любую секунду выйти на поле – сидеть в щитках, гетрах, а не делать все это, когда тебе скажут. Тратить на это драгоценное время.

Еще одна новая фишка – беговая работа сразу после финального свистка для тех, кто не играл. Не суть важно, во сколько закончился матч. Теперь это закон. Раньше такое у нас было только один раз».


Сегодня Украина сыграет с Бахрейном в товарищеском матче.

Видео трансляция матча Украина – Бахрейн.

Источник: zbirna.com Петр Приходько
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Сергей Сидорчук

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