Луческу признан лучшим тренером 18-го тура УПЛ
Сидорчук стал лучшим игроком 18-го тура УПЛ
Капитан «Динамо» опередил двух хавбеков «Шахтера» и форварда «Днепра-1»
15 марта 11:02
Фото - ФК Динамо Киев
Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук признан лучшим игроком 18-го тура чемпионата Украины. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Решение было вынесено по итогам голосования экспертного совета. Футболист опередил хавбеков «Шахтера» Тете и Манора Соломона, а также форварда «Днепра-1» Артема Довбыка.
Напомним, в 18-м туре украинской Премьер-лиги «Динамо» на выезде переиграло «Зарю» (2:0). Сидорчук оформил гол + пас.
Лучшим тренером тура стал наставник киевлян Мирча Луческу.